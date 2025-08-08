موكب المعهد التقني في العمارة يوزع ماء صحية معباة على مواكب حسينية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أطلق المعهد التقني في العمارة حملة خدمية لدعم زوار الأربعين، حيث قام (موكب المعهد التقني في العمارة) بتوزيع أكثر من (16 ألف) كاسة ماء صحية معبأة، على المواكب الحسينية المنتشرة على طريق (ياحسين) طريق (البتيرة - الفجر).

وأوضح السيد عميد المعهد الدكتور محمد صالح عبد علي لوكالة نون أن هذه الحملة تأتي في إطار مساهمة المعهد ومنتسبيه في دعم الزيارة الأربعينية وخدمة زوار الإمام الحسين (عليه السلام).

وبيّن ان الموكب قام بتوزيع حوالي 270 كرتون ماء في المرحلة الأولى من الحملة، تأكيداً على التزام المعهد بالمسؤولية المجتمعية والمساهمة في خدمة المناسبات الدينية الكبرى.

