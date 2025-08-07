العتبة الحسينية تنصب خزان ماء بسعة (10) آلاف لتر قرب مزار السيد محمد العابد بن الإمام موسى الكاظم (ع) خدمة للزائرين وأهالي المنطقة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الأستاذ حسن رشيد العبايجي، أنجزت الملاكات الفنية في قسم الصيانة، مشروع نصب خزان ماء كبير بسعة (10,000) لتر، قرب مزار السيد محمد العابد بن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، وذلك لخدمة أهالي المنطقة وزائري المزار الشريف، ولا سيما الزائرين المتوجهين سيرا على الأقدام لإحياء زيارة الأربعين.

وقال رئيس القسم المهندس عبد الحسن محمد، في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن “الملاكات الفنية في قسم الصيانة التابع للعتبة الحسينية المقدسة، انجزت مشروع نصب خزان ماء كبير بسعة (10,000) لتر، قرب مزار السيد محمد العابد بن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، وذلك لخدمة أهالي المنطقة وزائري المزار الشريف، ولا سيما الزائرين المتوجهين سيرا على الأقدام لإحياء زيارة الأربعين".

وأوضح أن "هذا المشروع يأتي ضمن خطة خدمية استباقية أعدها القسم لتوفير مياه الشرب النقية للزائرين عبر خزان مزود بمياه (R.O) تنقل يوميا بواسطة الحوضيات التابعة لوحدة الآليات”.

وأضاف أن “الموقع المختار للخزان يشكل محطة مهمة على طريق الزائرين القادمين إلى كربلاء، ويخدم في الوقت نفسه سكان المناطق المجاورة، مما يسهم في تخفيف العبء عنهم خلال أيام الزيارة”.

وأشار إلى أن “المشروع نفذ بإشراف كوادر القسم، ووفق معايير فنية تضمن استمرارية الخدمة طوال موسم الزيارة”.

وتابع أن "العتبة الحسينية المقدسة ثمن تعاون وجهود الأهالي في تسهيل أعمال الكوادر الخدمية، وتفاعلهم الإيجابي مع مشاريع الخدمة الحسينية، بما يعكس روح التكافل والإيمان بقدسية الزيارة ومكانتها في وجدان المؤمنين".

يذكر أن هذه المبادرة تندرج ضمن سلسلة من الخدمات اللوجستية التي تطلقها العتبة الحسينية المقدسة في عدد من المواقع والمزارات، لتلبية احتياجات الزائرين، وتجسيدا لنهج الإمام الحسين (عليه السلام) في العطاء والبذل.

.....................

انتهى / 323