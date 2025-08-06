كربلاء تضاعف حصة الافران والمخابز من مادة النفط الابيض لمناسبة أربعينية الإمام الحسين(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كشف فرع كربلاء لتوزيع المنتجات النفطية عن قرار الشركة بمضاعفة حصة الافران والمخابز من مادة النفط الابيض لتقديم خدمات اكثر لحشود الزائرين المليونية التي تستقبلها محافظة كربلاء المقدسة خلال الزيارة الاربعينية هذا العام.

وقال مدير الفرع المهندس "علي عبد اللطيف الموسوي" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان" توجيهات مدير عام الشركة "حسين طالب عبود" وضمن خطة فرع كربلاء المقدسة لتوزيع المنتجات النفطية لزيارة الأربعين صدر امر بمضاعفة حصة الأفران والمخابز من منتوج النفط الابيض، لتصبح (٥٠٠٠) لتر بدلاً من (٢٥٠٠) لتر لهذا الشهر لديمومة عملها على مدار الساعة وتلبية حاجة الزائرين والمواكب والهيئات الحسينية والمواطنين خلال ايام زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

واضاف "الموسوي" بالقول ان" الكميات المجهزة من النفط الأبيض ومنذ اليوم الاول من شهر صفر الخير والى الآن بلغت (275) الف و(٦٠٩) لترا"، مبينا ان" تجهيز الأفران والمخابز التابعة للمواكب والهيئات الحسينية يتم عن طريق لجان خاصة تحدد حاجة كل موكب حسيني من النفط الأبيض موقعيا".

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