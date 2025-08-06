محافظة كربلاء تعلن عطلة رسمية من يوم الأحد المقبل بمناسبة إحياء زيارة الأربعين الحسيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة، أمس الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة، بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع).

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمحافظة، نه تقرر "تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية عدا الخدمية والأمنية منها، واعتباراً من يوم الأحد المقبل، وذلك بمناسبة حلول ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

يشار الى ان محافظة كربلاء تستعد لاستقبال الزائرين والوافدين من داخل وخارج العراق لإحياء زيارة الأربعين وسط استنفار أمني وخدمي.

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