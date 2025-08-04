الشروع بتنفيذ الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين(ع) في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ترأس وزير الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري، اجتماعاً موسعاً حضره الوكلاء والمستشارون وقادة الوزارة، إضافة إلى قادة شرطة المحافظات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وأكد الشمري في بيان له، "الشروع بتنفيذ الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بهذه المناسبة الخالدة"، مشدداً على "أهمية إيجاد حلول ناجعة لتجاوز التحديات، في مقدمتها الحوادث المرورية والحرائق، مثمناً في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية المرور العامة لتأمين حركة الزائرين، بعد حالة الاستنفار الكامل لجميع مفارزها".

وأشار الشمري إلى أن "النجاح الحقيقي خلال هذه المناسبة يقاس بمدى تخفيف معاناة الزائرين والحفاظ على أرواحهم من مختلف الحوادث"، واصفاً هذا الواجب بـ"المقدس" الذي يبدأ من المنافذ الحدودية حتى الوصول إلى مدينة كربلاء المقدسة.

وأضاف أن "وزارة الداخلية استنفرت كامل طاقتها لخدمة وحماية الزائرين من خلال نصب كاميرات مراقبة، وتعزيز الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين الزيارة بالموارد البشرية والعجلات والمعدات المختلفة"، موجهاً جميع الوكلاء والقادة والآمرين بـ"النزول إلى الميدان والوقوف ميدانياً على تنفيذ الخطة الأمنية، خاصة مع بدء تزايد أعداد الزائرين القادمين من داخل البلاد وخارجها".

وأكد الشمري على ضرورة أن "يكون الجهد الاستخباري في طليعة القوات الأمنية وفي جميع المحاور، وبمستوى يتناسب مع حجم هذه المناسبة المليونية، مشدداً على أهمية التوزيع الصحيح للموارد البشرية والانتباه الدقيق في تنفيذ جميع تفاصيل الخطة الأمنية".

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