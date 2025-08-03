تقرير مصور/ معمل أفران العتبة العلويّة يستهلك 5 أطنان من الطحين يوميا لضيافة زوار الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال مسؤول معمل الأفران الخادم عبد الله يحيى للمركز الخبري: إنّ معمل الأفران يستهلك يومياً 5 أطنان من الطحين، بواقع أكثر من 150 ألف قطعة من الصمون ومختلف المعجّنات، والتي تُوزَّع على مواقع الضيافة التابعة للعتبة العلويّة المقدّسة ، فضلًا عن المواكب المنتشرة داخل المدينة القديمة، والمواكب الحسينية المتواجدة على طريق (يا حسين) التي تقدّم خدماتها لجموع الزائرين المتوافدين إلى مرقد أمير المؤمنين (ع).