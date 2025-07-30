غزة.. مدنيون يرشقون شاحنات مساعدات اعتلاها مسلحون

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ فی السياق، انتشر مقطع فيديو يظهر مسار شاحنات المساعدات التي دخلت من معبر كرم أبو سالم وحتى السطو عليها.

وقد ظهر في الفيديو أفراد وهم يرشقون الشاحنات التي اعتلاها مسلحون وهم يقومون بإطلاق الرصاص، فيما قام المدنيون بإلقاء الحجارة نحو الشاحنات.

بدوره، قال مدير مجمع الشفاء الطبي: "أعتقد أننا دخلنا المرحلة الثالثة من المجاعة في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات، ويستمر في استخدام سياسة "هندسة الجوع" لتجويع المواطنين".

وشدد على أن "غزة تواجه كارثة إنسانية حقيقية في ظل انعدام الغذاء والدواء ومياه الشرب الصالحة".