غزة: أكثر من 60 ألف قتيل حصيلة القصف الإسرائيلي للقطاع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــجاء في بيان الوزارة اليومي: "وصل مستشفيات قطاع غزة 113 قتيلا بينهم قتيل واحد تم انتشاله من تحت الأنقاض، و637 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأشار البيان إلى أن "️حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 8.867 قتيلا و33.829 إصابة".

وأضاف البيان أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من قتلى المساعدات خلال 24 ساعة الماضية بلغ 22 قتيلا، وأكثر من 199 إصابة، ليرتفع إجمالي "شهداء لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات 1.179 قتيلا وأكثر من 7.957 إصابة".

وتابعت الوزارة: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأهابت "بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة"

هذا واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.