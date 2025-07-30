اجتماع موسع لبحث خطة نقل الزائرين في زيارة الأربعين بمدينة كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عقدت غرفة عمليات النقل، الثلاثاء (29 تموز 2025)، اجتماعاً موسعاً مع محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، لبحث آليات التعاون والتنسيق المشترك خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) بتوجيه من وزير النقل رزاق محيبس السعداوي.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لوزارة النقل ترأس الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون الإدارية حازم الحفاظي، بحضور مدراء عامين من شركات النقل العام، النقل البري، النقل الخاص، والسكك الحديد، لمناقشة توزيع المهام وتحديد المسارات الحيوية لحركة الحافلات وضمان سلامة الزائرين.

وأكد الحفاظي على أهمية التكامل بين جهود وزارة النقل والحكومة المحلية في كربلاء، مشيراً إلى تفعيل غرف العمليات المشتركة لضمان نجاح زيارة الأربعين المليونية.

وأعلن مدير عام نقل المسافرين عن جاهزية الحافلات والمفارز ونقاط الإركاب، فيما أشار مدير النقل البري إلى تسخير الآليات والكوادر الفنية، وشدد مدير النقل الخاص على جاهزية مرأب كربلاء الموحد لاستيعاب آلاف المركبات، بينما كشف مدير السكك عن استكمال صيانة الخطوط وتجهيز القطارات.

