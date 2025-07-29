"معركة الطحين".. مشاهد مرعبة تخلد معاناة أهل غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في مشهد مهيب، أظهرت لقطات من محور ميراج جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، سيلا بشريا هائلا في انتظار وصول شاحنات المساعدات الإنسانية.

وأظهر فيديو آخر، فرحة عائلة فلسطينية بعودة والدهم إلى المنزل حاملا كيسا من الطحين بعد معاناة وانتظار قرب شاحنات المساعدات بقطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء يوم السبت، عن هدنة إنسانية وتعليقا مؤقتا للأعمال العسكرية في المناطق التي تشهد اكتظاظا سكانيا.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي منذ مساء السبت، عن تخصيص ممرات إنسانية لإدخال شاحنات مساعدات بشكل آمن إلى قطاع غزة عبر المؤسسات الدولية، والسماح بعمليات إسقاط المساعدات جوا بالتعاون مع منظمات دولية.

ووصل عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة حتى يوم الاثنين 28 يوليو إلى 147 حالة وفاة، من بينهم 88 طفلا، مع تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة فقط، وفقا لإعلان وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

هذه الوفيات تأتي في ظل أزمة غذائية حادة وتفاقم سوء التغذية، خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية واليونيسف من أن نسبة سوء التغذية وصلت إلى "مستويات مقلقة جدا" يخشى أن تسبب آثارا صحية دائمة للأطفال.