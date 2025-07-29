مصر تبحث مع الأمم المتحدة خطة مؤتمرها الدولي لإعمار غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شدد وزير الخارجية المصري خلال لقائه مع القائم بأعمال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي علي هامش المشاركة في "المؤتمر الدولي رفيع المستوي للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين" على أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لتحقيق أهداف المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة وتأهيل البنية التحتية في القطاع.

وتحدث وزير الخارجية المصري عن عناصر الخطة العربية الإسلامية بشأن غزة، مشددا على ضرورة بلورة أفق سياسي واضح يعالج جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض عبد العاطي جهود مصر المكثّفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية بدون عوائق لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وشدد وزير الخارجية المصري على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج ارضهم، مشيرا إلى استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر والولايات المتحدة، في إطار مساعٍ مشتركة للتوصل إلى اتفاق يضع حدًا للمعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

ووفقا لبيان رسمي للخارجية المصرية، أعرب عبد العاطي عن تقدير مصر للدور الحيوي الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مسيرة التنمية بالدولة المصرية، مشيدا بما يبذله البرنامج من جهود بناءة تسهم في تعزيز القدرات الوطنية وتمكين الدولة من المضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكشف وزير الخارجية المصري عن أن مساهمات البرنامج تعد ركيزة هامة في دعم جهود الدولة لتنفيذ "رؤية مصر 2030" ومواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الحكومة المصرية، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع البرنامج في مختلف مجالات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار الشراكات متعددة الأطراف، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

ويشغل هاوليانغ شو منصب القائم بأعمال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعدما تم تعيينه في هذا المنصب بتاريخ 17 يونيو الماضي، بعد انتهاء ولاية أخيم شتاينر الذي شغل منصب مدير البرنامج من يونيو 2017 إلى يونيو 2025، ويحمل هاوليانغ رتبة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.