مصر.. بيان أمني جديد حول فيديو احتجاز ضابط بسبب معبر رفح

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشار البيان إلى "ضبط القائمين على إعداد فيديو مفبرك بشأن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة ونشر وثائق لا تمت بصلة للواقع".

وأوضح أن "الجماعة الإرهابية" تواصل نشر مقاطع مفبركة ووثائق غير حقيقة، "ترويجا للأكاذيب المختلقة وتبنيا لأجندات خارجية في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية وعناصرها الهاربة بالخارج للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، والتشكيك في الدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية".

وأكدت الوزارة أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي مقاطع الفيديو المشار إليها".

وكان الداخلية أصدرت بيانا أول أمس، أكدت فيه أن "مقطع الفيديو المتداول في وسائل إعلامية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن احتجاز ضابط في أحدا أقسام الشرطة بالقاهرة مفبرك".