شهيدان متأثرين بإصابتهما بقصف صهيوني سابق على خان يونس

14 أكتوبر 2025 - 11:53
استشهد مواطنان متأثرين بإصابتهما بقصف صهیوني سابق، في حين أطلقت آليات الاحتلال النار في عدة محاور من جنوب القطاع.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ استشهد مواطنان صباح اليوم الثلاثاء، متأثرين بإصابتهما بقصف صهیوني سابق، شرقي خان يونس، جنوب قطاع غزة، في حين أطلقت آليات الاحتلال النار في عدة محاور من جنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية: إن المواطن عبد اللطيف عدنان أبو طعيمة استشهد جراء قصف صهیوني قبل خمسة أشهر على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس.

كما استشهد المواطنة جودي جميل فياض متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف سابق على مدينة خان يونس، وفق المصادر.

وفي إطار انتهاكات قوات الاحتلال لوقف الحرب، أطلقت الآليات الصهیونية النار شمالي رفح وسط تحليق لطائرات مسيرة على مستوى منخفض في منطقة الشاكوش شمالي مواصي رفح.
