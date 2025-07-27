"كتائب القسام" تعلن تنفيذ كمين مركب استهدف قوة إسرائيلية شرق مدينة خان يونس جنوب غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت الكتائب في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف ناقلتي جند صهيونيتين بعبوتي العمل الفدائي تم وضعهما داخل قمرتي القيادة مما أدى إلى احتراق الناقلتين وطاقمهما".

وأضافت "بعد ذلك، استهدف مجاهدونا ناقلة جند صهيونية ثالثة بقذيفة "الياسين 105" في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع".

وأفادت "القسام" بأن عناصرها رصدوا قيام حفار عسكري بدفن الناقلات لإخماد النيران وهبوط الطيران المروحي للإجلاء.

وأوضحت الكتائب في بيان ثان، أن عناصرها بالاشتراك مع "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين"، تمكنوا من دك موقع قيادة وسيطرة للجيش الإسرائيلي في محيط مجمع المحاكم جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع بعدد من قذائف الهاون.

هذا، ذكرت وسائل إعلام ومنصات عبرية، مساء السبت، أن عددا من الجنود الإسرائيليين سقطوا بين قتيل وجريح في حدث أمني صعب استهدف قوة إسرائيلية في خان يونس جنوب غزة.

وذكرت المنصات العبرية أن 5 جنود لقوا مصرعهم في ذلك الحدث الصعب.

وأشارت إلى أن الجنود المصابين حالتهم خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة في ناقلة جند "نمر" واحتراقها بالكامل.

وقالت منصات المستوطنين إنه "سبت أسود" على الجنود في غزة

ووفق التقارير الإعلامية الصادرة، فقد فرضت الرقابة العسكرية في إسرائيل حظرا للنشر على تفاصيل الحدث الأمني، علما أنه لم يصدر إلى حد الآن بيان إسرائيلي رسمي بشأن الحدث.