مسؤول أممي: مقتل أكثر من 300 موظف أممي في غزة منذ 7 أكتوبر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال تورك في بيان اليوم الأحد: "وفقا لوزارة الصحة في غزة، قتل أو جرح أكثر من 200 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر أي ما يعادل حوالي 10% من إجمالي سكان البلاد، ويجب ألا ننسى أبدا أن أكثر من 300 من زملائنا قتلوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية".

وأضاف أن أكثر من ألف شخص قتلوا أثناء محاولتهم الحصول على الطعام منذ نهاية مايو.

وأشار إلى أن "مراكز التوزيع الفوضوية والمعسكرة، التي يديرها صندوق غزة الإنساني المدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، عاجزة تماما عن إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها السكان".

وأكد أن الأمم المتحدة، مستعدة لتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في جهودهم لبناء دولتهم المستقلة "مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان وتحقيق السلام العادل".