صحة غزة: وفاة 6 فلسطينيين بينهم طفلان خلال 24 ساعة نتيجة سوء التغذية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشارت وزارة الصحة في بيان إلى أنه مع حالات الوفاة التي سجلت اليوم "ارتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 133 حالة وفاة، من بينهم 87 طفلا"، وسط تحذيرات من أن استمرار منع دخول المساعدات يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المنكوب.

وتحذر منظمات أممية ومؤسسات إغاثية من أن المنظومة الصحية في القطاع على شفا الانهيار، مع تصاعد مخاوف من وقوع وفيات جماعية بين الأطفال نتيجة سوء التغذية والأمراض، في ظل انعدام المياه الصالحة للشرب والدواء والرعاية الصحية.

وفي اليوم الـ659 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تعليقا "تكتيكيا محليا" للعمليات العسكرية اليومية في مناطق المواصي ودير البلح ومدينة غزة، وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، "بناء على توجيهات المستوى السياسي"، وفق تعبيره.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن الخطوة تأتي في إطار ما وصفه بـ"الجهود الإنسانية لتوسيع إدخال المساعدات"، وأشار إلى أن القرار "جرى تنسيقه مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".