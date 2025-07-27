شاحنات مساعدات بدأت بالتوجه إلى غزة قادمة من مصر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تحمل موادا غذائية وموادا لتأهيل البنية التحتية.

وكانت شاحنات المساعدات المصرية قد ظهرت في مقاطع فيديو وهي تستعد للدخول إلى قطاع غزة.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه "بناء على توجيهات المستوى السياسي قام جيش الدفاع الليلة الماضية بإنزال مساعدات إنسانية في إطار الجهود المبذولة لنقلها إلى القطاع".

وأضاف أن "عملية الإنزال الذي تم بتعاون مع منظمات دولية وبقيادة وحدة تنسيق أعمال الحكومة تضمنت سبع منصات مساعدات احتوت على الطحين والسكر ومعلبات غذائية".

وكانت مصادر مصرية أفادت في وقت سابق بأن 166 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين من معبري زكيم شمال قطاع غزة وكرم أبو سالم.

وتشمل المساعدات شحنات من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

كما أكدت المصادر أن مصر تكثف جهودها مع كافة الأطراف الدولية، لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة خلال الفترة الراهنة، وسط أزمة جوع يعاني منها أهالي القطاع.