حزب الله اللبناني يرد على قناتين سعودتين لفّقت أخبارا بهدف زعزعة الاستقرار في لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله بيانًا نفت فيه بشكل قاطع ما بثّته قناتا "العربية" و"الحدث" حول ما زُعم عن جهوزية الحزب للتصادم مع الدولة اللبنانية.

ووصف البيان هذه الأخبار بـ"الأكاذيب العارية عن الصحة جملة وتفصيلًا"، مؤكّدًا أنها افتراءات مختلقة لا تمتّ للواقع بصلة، وتأتي في إطار "خدمة أجندات مشبوهة تهدف لخلق البلبلة وزعزعة الاستقرار في لبنان".

ودعت العلاقات الإعلامية في حزب الله وسائل الإعلام إلى تجاهل تلك الأخبار المفبركة وعدم اعتمادها في أي تحليلات أو مواقف، مشدّدة على أهمية مراجعة الجهات المختصة في الحزب للحصول على مواقفه الرسمية، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها البلاد.

وفي ما يلي نص البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله:‏

تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله بشكلٍ قاطع ما ورد على قناتي العربية والحدث من أخبار نُسبت ‏إلى حزب الله حول جهوزيته للتصادم مع الدولة اللبنانية وإلى غير ذلك من أكاذيب. وتؤكد أن تلك الأخبار ‏والمعلومات هي عارية عن الصحة جملةً وتفصيلًا، وهي محض افتراءات مختلقة من مخيلة تلك ‏القنوات وخدمة لأجندات مشبوهة تسعى لخلق البلبلة وزعزعة الاستقرار في لبنان.‏

وبناء عليه، تدعو العلاقات الإعلامية جميع وسائل الإعلام إلى تجاهل تلك الأخبار المفبركة وعدم البناء ‏عليها في التحليلات والمواقف. وتعيد التأكيد على أهمية مراجعة الجهة المختصة في حزب الله للاطلاع ‏على مواقفه ووجهات نظره من الأحداث والتطورات، خاصة في ظل هذه الظروف الدقيقة والحساسة.‏

الأربعاء 23 - 7 - 2025‏

‏27 محرم 1447 هـ ‏

..................

انتهى / 232