مناقشات بشأن ا لمفاوضات النووية بين إيران وروسيا والصين في طهران

عُقد يوم الثلاثاء اجتماعٌ ثلاثي مشترك لوفود دبلوماسية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا والصين، باستضافة وزارة الخارجية الإيرانية.

وناقش ممثلي الدول الثلاث خلال هذا الاجتماع آخر المستجدات بشأن المفاوضات النووية، وسبل رفع العقوبات الجائرة، والمسائل ذات الصلة.

وأكد المشاركون على العزم الجاد لحكوماتهم لمواصلة المشاورات الوثيقة من أجل تنسيق المواقف والإجراءات، وتم التفاهم على استمرار عقد هذه الاجتماعات على مستويات مختلفة بين الدول الثلاث في الأسابيع المقبلة.

كما التقى رئيسا الوفدين الروسي والصيني، على هامش الاجتماع الثلاثي، كلاً من نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، والمدير العام لدائرة السلام والأمن الدولي في وزارة الخارجية الإيرانية، كلٌ على حدة، وأجروا محادثات منفصلة معهم.

