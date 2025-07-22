عشرات القتلى والجرحى حصيلة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ فجر اليوم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد مجمع الشفاء الطبي استقباله عددا كبيرا من القتلى والجرحى من موقع الاستهداف، لاسيما خيام النازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي السياق أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 86 فردا بينهم 76 طفلا بسبب المجاعة في القطاع.

وأفاد مراسل RT ظهر اليوم بشن القوات الإسرائيلية قصفا مدفعيا وجويا مكثفا استهدف مناطق متفرقة في جنوب ووسط القطاع، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل السكنية وإثارة حالة من الهلع بين السكان.

وأوضح أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف باتجاه حي الأمل غرب مدينة خان يونس، بالتزامن مع غارات جوية طالت حي بطن السمين في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى تدمير منازل بشكل كامل، دون ورود أنباء مؤكدة بعد حول الإصابات.

وأشار المراسل إلى أن طائرات استطلاع إسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه فلسطينيين في محيط فقاسة صافي جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما وتعاملت الطواقم الطبية في مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مع 118 إصابة وقتيل واحد منذ ساعات الفجر، وذلك نتيجة قصف استهدف مدنيين أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية بالقرب من مفترق النابلسي جنوب غرب المدينة.

وقالت إدارة المستشفى إن الفرق الطبية تعمل في ظروف ميدانية معقدة وتحت ضغط هائل لإنقاذ الأرواح، مشيرة إلى النقص الحاد في الموارد الطبية والإجهاد الشديد الذي يعاني منه الطاقم.

فيما أكد مدير مستشفى المعمداني أن الأطباء "يتضورون جوعا، ويحرمون من الطعام والنوم والراحة"، مشددا على أن الفرق الطبية تواصل أداء واجبها الإنساني رغم الانهيار الجسدي والمعنوي.

هذا وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات وقصف مدفعي عنيف طالت مناطق متعددة في القطاع، أبرزها جنوب وشرق مدينة دير البلح، حيث استهدفت منازل تعود لعائلتي بشير والبحيصي، وأسفر ذلك عن سقوط قتيلين في حي الحكر.

كما طالت غارات أخرى المناطق الشرقية لبلدة جباليا وحي التفاح شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق مروحية أباتشي إسرائيلية للنيران شرقي المدينة.

وفي تطور مأساوي آخر، استشهدت الطفلة إيمان محمد عبد الكريم حرز البالغة من العمر 9 أعوام متأثرة بجراح أصيبت بها يوم أمس في قصف استهدف مجموعة من المواطنين قرب مجمع الصحابة وسط غزة.

كما أعلنت المصادر الطبية مقتل الشاب طارق محمد ظاهر متأثرا بإصابته قبل أيام في مخيم الشاطئ.