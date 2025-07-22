  1. الرئيسية
"عار على البشرية".. ملك بلجيكا يندد بالانتهاكات في غزة في تصريحات غير معتادة

22 يوليو 2025 - 17:51
رمز الخبر: 1710500
وصف ملك بلجيكا‭‭‭‭ ‬‬‬‬انتهاكات إسرائيل في غزة بأنها "عار على الإنسانية"، وهي تصريحات مباشرة غير معتادة فيما يتعلق بالشؤون الدولية من ملك عادة ما يتجنب الخوض في السياسة العامة.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال الملك فيليب في كلمة بقصره في بروكسل يوم الاثنين "أضم صوتي إلى صوت كل من يدين الانتهاكات الإنسانية الخطيرة في غزة، حيث يموت الأبرياء من الجوع ويقتلون بالقنابل بينما هم محاصرون".

وأضاف "طال أمد هذا الوضع أكثر مما ينبغي. إنه وصمة عار على جبين البشرية جمعاء. نؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء هذه الأزمة المستعصية فورا".

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الملك فيليب علنا بهذه النبرة الحادة والوضوح عن صراع، أما الحكومة الاتحادية البلجيكية، فقد كانت أكثر تحفظا في انتقادها للأوضاع في غزة.

ويقتصر دور الملك في بلجيكا على تقديم المشورة والدعم والتحذيرات للحكومة دون اتخاذ أي قرارات سياسية.

وتشن إسرائيل هجومها على غزة منذ أكتوبر 2023. ومنذ ذلك الحين، قالت السلطات الصحية في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 59 ألف فلسطيني في القطاع.

ودمرت إسرائيل مساحات شاسعة من القطاع وفرضت قيودا على دخول المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات.

وفي وقت سابق من اليوم،أصدرت 25 دولة بيانا طالبت فيه الحكومة الإسرائيلية "برفع جميع القيود المفروضة على وصول المساعدات إلى قطاع غزة فورا".

