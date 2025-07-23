رئيس الوزراء الماليزي يدعو قادة العالم للتدخل العاجل لوقف الجرائم الصهيونية في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ دعا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قادة العالم إلى التدخل العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وناشد إبراهيم بشكل خاص الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستغلال نفوذه من أجل وقف أعمال "القتل والقصف العشوائي والتجويع الممنهج" في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

واعتبر رئيس الوزراء الماليزي -في كلمة مسجلة نشرها عبر صفحته الرسمية في فيسبوك- أن ما يجري في غزة يمثل "اختبارا للضمير الإنساني"، مشيرا إلى أن الأطفال يُقتلون والرضّع يموتون جوعا، في ظل تجاهل صارخ للكرامة الإنسانية.

وطالب إبراهيم باسم ماليزيا جميع الدول التي تؤمن بالقانون الدولي بأن تقف صفا واحدا، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع أي دولة في العالم من أجل "إنقاذ غزة والشعب الفلسطيني، لاستعادة القيم الإنسانية الأساسية".

وأكد أن بلاده لا تريد أن تُذكر "بين من وقفوا متفرجين"، بل بين من "حرّكتهم ضمائرهم لمواجهة المعاناة" سعيا للسلام من أجل الإنسانية.

ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة بغزة، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس/آذار الماضي، وذلك بالتزامن مع القصف اليومي واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في تحدٍّ صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.

يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 101 حالة وفاة، بينهم 80 طفلا، وذلك بعد وفاة 15 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، خلال الـ24 ساعة الماضية فقط.

