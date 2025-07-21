صحة غزة: وفاة 18 فلسطينيا جوعا خلال 24 ساعة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بلغت كارثة الجوع في قطاع غزة مستويات صعبة وباتت تحصد أرواح سكان القطاع بأعداد ملحوظة وأعلن برنامج الأغذية العالمي أن واحد من كل 3 أشخاص في قطاع غزة لا يتناول الطعام لعدة أيام متواصلة.

وجاء في تقرير برنامج الأغذية العالمي:

- بلغت أزمة الجوع في غزة مستويات غير مسبوقة والناس يموتون جراء نقص المساعدات.

- واحد من بين كل 3 أشخاص في قطاع غزة لا يتناول الطعام لمدة أيام.

- نناشد المجتمع الدولي وكل الأطراف تسهيل إيصال المساعدات الغذائية للجائعين بغزة.

- إطلاق النار يوم (أمس) الأحد على منتظري المساعدات يعكس الظروف الخطيرة للعمل الإنساني في غزة.

- حشود من منتظري المساعدات بغزة تعرضت لإطلاق نار من دبابات إسرائيلية وقناصة ومصادر أخرى

- القتلى من منتظري المساعدات لم يفعلوا سوى محاولة الحصول على غذاء وهم على شفا المجاعة.

من جهتها، أعلنت منظمة الأونروا أنها تتلقى رسائل يأس عن المجاعة من قطاع غزة بما في ذلك من زملائها، مشددة على ضرورة رفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية بأمان وعلى نطاق واسع إلى قطاع غزة.

وجاء في بيان الأونروا عبر منصة "إكس":

- يجب رفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية بأمان وعلى نطاق واسع إلى قطاع غزة

- كل هذا من صنع الإنسان، في ظل إفلات تام من العقاب.

- الطعام متوفر على بُعد بضع كيلومترات فقط.

- الأونروا وحدها لديها مخزون كاف خارج غزة لتغطية احتياجات جميع السكان للأشهر الثلاثة القادمة. لم يُسمح لنا بإدخال أي مساعدات منذ تاريخ 2 مارس الماضي.

- ما نحتاجه هو إرادة سياسية.

واختتمت مؤكدة أن "اللامبالاة تواطؤ… وتفقدنا إنسانيتنا".

يوم أمس، حذرت وزارة الصحة أيضا من بلوغ المجاعة في قطاع غزة مستويات كارثية غير مسبوقة، مع استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال الغذاء والدواء منذ أكثر من 4 أشهر.

وشددت الوزارة في بان رسمي على أن منع دخول المساعدات تسبب بانهيار المنظومة الصحية ودفع الملايين نحو الجوع والموت البطيء.

وأكد البيان أن أكثر من 2 مليون مواطن يعانون من الجوع القاتل، في ظل استمرار الحرب منذ 21 شهرا، والتي وصفها بـ"حرب الإبادة الجماعية".