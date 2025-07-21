"كتائب المجاهدين" تعلن استهداف دبابة "ميركافا" بعبوة أرضية شديدة الانفجار

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ جاء في البيان: "نعلن عن استهداف دبابة "ميركفاه" بعبوة أرضية شديدة الانفجار من نوع (حميم 2) في محيط مسجد الرضوان، داخل حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

إلى ذلك أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسعفين أن 59 شخصا على الأقل قُتلوا بنيران الدبابات الإسرائيلية على أشخاص كانوا يحاولون الحصول على مساعدات إنسانية في قطاع غزة يوم 15 يوليو.

وأضافت الوكالة: "أطلقت دبابات إسرائيلية النار على حشد كان يحاول الحصول على مساعدات من شاحنات في قطاع غزة يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 59 شخصا على الأقل".

ويشهد قطاع غزة سياسة تجويع قاتلة أودت بحياة عشرات الأطفال والشيوخ والنساء، وفي ظل رفض إسرائيلي قاطع لدخول المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين بغزة، وسط غارات وقصف مستمر وتزايد في عدد الضحايا المدنيين.