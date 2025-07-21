مصر: تهجير الفلسطينيين خط أحمر لن نقبل به تحت أي ظرف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان، الأحد، أن مصر ليست وحدها هي من ترفض مخططات تهجير الفلسطينيين، بل كذلك يرفضه المجتمع الدولي.

وأشار إلى بحثه مع الوزيرة الألمانية جهود التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة، معربا عن أمله في "التوصل قريبا إلى هذا الاتفاق الذي طال انتظاره لحقن دماء الشعب الفلسطيني البريء والعمل على إدخال المساعدات الطبية والإنسانية في ظل المجاعة والكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع".

وأعرب عن تطلع مصر إلى مشاركة ألمانيا بجانب الاتحاد الأوروبي واليابان ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة والبنك الدولي، في استضافة المؤتمر الدولي الذي تعتزم القاهرة استضافته حول التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة تنفيذ للخطة العربية الإسلامية التي تم إقرارها في قمة فلسطين بالقاهرة 4 مارس الماضي.

وأكد أن الرؤية المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، واضحة وتم الانتهاء منها، موضحا أن المؤتمر الدولي سيتحدد موعده فور وقف إطلاق النار، وسيعقد على يومين، يشهد اليوم الأول حضور كبار المسؤولين ويركز على الترتيبات الأمنية وحوكمة القطاع ومن سيديره.

ونوه إلى أن مصر لديها رؤية واضحة تتضمن إدارة لجنة غير فصائلية مؤقتة لقطاع غزة لمدة 6 أشهر، ثم تتولى السلطة الفلسطينية قيادة القطاع للتأكيد على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارهما أساس إقليم الدولة الفلسطينية.

وأضاف أن المؤتمر سيتناول كذلك دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار وأعمال التعافي المبكر، التي لها الأولوية الأولى في أول 6 أشهر لدعم الشعب الفلسطيني وتثبيته على أرض.