حزب الله: لن يكون أحد بمنأى عن مشاريع العدو الاستيطانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــاستنكر حزب الله تصويت الكنيست الصهيوني اليوم على اقتراح يدعو الى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، معتبراً أنه انعكاس لطبيعة المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي.
ورأى، في بيان، أن الاقتراح يؤكد أن هذا الكيان يُمعن في احتلاله وغصبه للأرض الفلسطينية، ويقفز فوق كل الالتزامات والاتفاقات الدولية، لِيثبت أن تلك الاتفاقيات لم تكن إلا مجرد غطاء لتوسيع احتلاله واستيطانه وتهويد الأرض الفلسطينية وتصفية القضية برمّتها، مشيراً إلى أن المخطط الصهيوني لن يقف عند حدود الضفة أو القدس أو فلسطين بل ستشمل مخططاته كامل المنطقة ولن يكون أحد بمنأى عن تلك المشاريع الشيطانية.
وأوضح الحزب أن ما يجري في لبنان وسوريا من خلال الاعتداءات المتواصلة والتوغلات المستمرة واحتلال الأراضي، وكذلك العدوان على اليمن العزيز، ليس إلا استكمالاً لتلك المشاريع، لافتاً إلى السياسات والخطط الإسرائيلية التوسعية والأحلام التلمودية بتحقيق ما يسمى «الوطن التاريخي للشعب اليهودي».
وأكد حزب الله وقوفه الثابت والمبدئي إلى جانب الشعب الفلسطيني لِتحرير أرضه، محملاً الدول العربية والإسلامية وكل الشعوب الحرة وأحرار العالم، المسؤوليات التاريخية لِمساندة الشعب الفلسطيني، والعمل بكل قوة لإحباط هذه المخططات التي تستهدف الجميع.
تعليقك