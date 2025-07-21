شرطة الاحتلال لم تقم بواجباتها رغم علمها المسبق بنية مستوطنين الاعتداء على أيمن عودة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــتعرّض رئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير والنائب في "الكنيست" الإسرائيلي، أيمن عودة، السبت الفائت، لاعتداء عنيف من قبل ناشطين متطرفين خلال زيارته لمدينة "نس تسيونا"، رغم وجود معلومات استخبارية مسبقة لدى شرطة الاحتلال بشأن نية متطرفين التجمهر والتشويش على الحدث.

وبحسب هيئة البث العام الإسرائيلية "كان"، فإن الشرطة كانت على علم مسبق بنية مهاجمين التجمهر في المكان، لكنها لم تنشر قوات كافية، ولم تُقم حواجز فاصلة بينهم وبين موقع التظاهرة، ما سمح للمعتدين بالاقتراب من مركبة عودة، وتحطيم نوافذها ورشقها بمقذوفات وسط هتافات عنصرية من بينها "الموت للعرب".