إحباط مخططات تخريبية لفلول حزب البعث البائد في محافظات عراقية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، عن احباط مخططات فلولٍ البعث التخريبية في ثلاث محافظات.

وقال الجهاز في بيان انه "في إطار الجهود الاستباقية لحماية الأمن الوطني وحفظ السلم المجتمعي، تمكّن جهاز الأمن الوطني بعد جهد استخباري متواصل من كشف وإحباط محاولاتٍ بائسة قادتها جيوب هشة وفلول مرتبطة ببقايا النظام البائد، سعت لتأليب الرأي العام والنيل والتأثير على الأمن والاستقرار".

وأضاف ان "هذه العناصر الضالة لجأت إلى خطابات مزيفة روجت لنظام البعث المحظور كغطاء لتسويق أحلامهم الميتة، والتحريض على الدولة، كما تم رصد الترويج لما يُسمى بـ"لواء66" يُدار من الخارج لبث أفكار النظام المقبور عبر الفضاء الإلكتروني".

واكد انه "بتوجيه مباشر من رئيس الجهاز، نفذت المفارز الأمنية عمليات نوعية أسفرت عن ضبط 40 متهمًا متورطًا في إدارة وتمويل محتوى طائفي والسعي لتنفيذ أعمال تخريبية"، موضحا ان "بعضهم اعترف بتلقّي توجيهات ودعمٍ من عناصر هاربة خارج البلاد".

وأكد ان "هذه الشراذم وأوهامها لن تنجح في زعزعة استقرار البلاد أو إعادة إنتاج الفكر الديكتاتوري"، موضحا "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وفق السياقات الأصولية، مع استمرار الجهد الأمني لملاحقة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن".

