قيادة عمليات بغداد تعقد مؤتمرها التنظيمي لتأمين زيارة الأربعين الحسيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عقدت قيادة عمليات بغداد مؤتمرها "التنظيمي والتنسيقي" لتأمين زيارة اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وذكر إعلام قيادة العمليات في بيان، أن " قائد عمليات بغداد الفريق الدرع الركن وليد خليفة التميمي ترأس اجتماعاً موسعاً في مقر القيادة، بحضور نائبي القائد لشؤون "الدفاع والداخلية" ورئيس الأركان وقادة الفرق ومدراء الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها وممثلين عن هيئة الحشد الشعبي وعدد من ضباط هيئة الركن".

وأضاف، أنه "تم خلال الاجتماع عرض الخطط المرسومة لتأمين الزيارة ومناقشتها والخروج بعدد من التوصيات لإنجاح تطبيق الخطة التنظيمية التنسيقية في عموم قواطع المسؤولية".

وشدد قائد العمليات، بحسب البيان، على "ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار وتهيئة الاجواء الامنة للحشود الوافدة والمتوجهة صوب مدينة كربلاء المقدسة سيراً على الأقدام او بالعجلات ضمن الطرق والمحاور المخصصة لتنقلهم، كما وتم التأكيد على تكثيف الجهد الاستخباري والاعتماد على كاميرات المراقبة مع الحفاظ على انسيابية الطرق وحركة العجلات وعدم تأثيرها على مسير الزائرين وان تكون هذه الزيارة خالية من الحوادث المرورية وذلك بتوزيع مفارز المرور والدفاع المدني ضمن مداخل المناطق والطرق الرئيسية".

وأشار الى "منع المظاهر المسلحة وعدم قطع اي طريق وحضر دخول الدراجات النارية بكافة انواعها بين الزائرين، مع ضرورة إجراء حملات مستمرة للتوعية والتثقيف للزائرين وأصحاب المواكب الحسينية ومتابعة الشائعات والاخبار الكاذبة او المزيفة التي تربك اجواء الزيارة من خلال الكوادر الاعلامية في جميع القيادات الامنية"، موجهاً "بالتعاون مع الدوائر والمؤسسات الحكومية الساندة ومنظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية وتسخير كافة الجهود لتقديم الدعم اللوجستي والخدمات خلال أيام الزيارة، فضلاً عن تسهيل مهمة الكوادر الاعلامية للقنوات الفضائية والوكالات الإخبارية لتغطية الزيارة بكافة جوانبها".

