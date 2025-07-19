رضائي مخاطبا : استيقظوا أيها العرب !

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كتب عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام: "السلام بالقوة" يعني: اعطوا الجولان، اقبلوا شروط تل أبيب، افتحوا الأبواب لأمريكا، وإذا تعرضتم للقصف، فلا تحتجوا. استيقظوا أيها العرب!

وكتب محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، على منصة إكس، ردًا على الأحداث الأخيرة في سوريا وهجمات الكيان الصهيوني وهروب الجولاني: "السلام بالقوة" يعني: اعطوا الجولان، اقبلوا شروط تل أبيب، افتحوا الأبواب لأمريكا، وإذا تعرضتم للقصف، فلا تحتجوا.

وختم الكلام : هذا هو القانون الجديد وغير المكتوب للمنطقة. استيقظوا أيها العرب!

