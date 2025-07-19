  1. الرئيسية
  2. العالم
  3. أخبار إيران

رضائي مخاطبا : استيقظوا أيها العرب !

19 يوليو 2025 - 11:02
رمز الخبر: 1709266
مصدر: مهر
رضائي مخاطبا : استيقظوا أيها العرب !

كتب محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، على منصة إكس، ردًا على الأحداث الأخيرة في سوريا وهجمات الكيان الصهيوني وهروب الجولاني: "السلام بالقوة" يعني: اعطوا الجولان، اقبلوا شروط تل أبيب، افتحوا الأبواب لأمريكا، وإذا تعرضتم للقصف، فلا تحتجوا.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كتب عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام: "السلام بالقوة" يعني: اعطوا الجولان، اقبلوا شروط تل أبيب، افتحوا الأبواب لأمريكا، وإذا تعرضتم للقصف، فلا تحتجوا. استيقظوا أيها العرب!

وكتب محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، على منصة إكس، ردًا على الأحداث الأخيرة في سوريا وهجمات الكيان الصهيوني وهروب الجولاني: "السلام بالقوة" يعني: اعطوا الجولان، اقبلوا شروط تل أبيب، افتحوا الأبواب لأمريكا، وإذا تعرضتم للقصف، فلا تحتجوا.

وختم الكلام : هذا هو القانون الجديد وغير المكتوب للمنطقة. استيقظوا أيها العرب!

.....................

انتهى  /  323 

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha