فرضت عليها واشنطن عقوبات مؤخرا.. مقررة أممية تدعو إلى إجراء عالمي لوقف "الإبادة الجماعية" في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تحدثت ألبانيزي إلى وفود من 30 دولة اجتمعوا في العاصمة الكولومبية بوغوتا، لمناقشة الحرب في غزة والطرق التي يمكن من خلالها للدول أن توقف العدوان العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

ووصف العديد من المشاركين ما يجري في القطاع إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وأضافت ألبانيزي: "يتعين على كل الدول أن تراجع جميع العلاقات بدولة إسرائيل على الفور وتعلقها، وتضمن أن تقوم القطاعات الخاصة بها بنفس الأمر".

وأفادت بأن الاقتصاد الإسرائيلي مبني لمواصلة الاحتلال الذي تحول الآن إلى إبادة جماعية.

وحضر المؤتمر الذي يستمر يومين وتنظمه حكومتا كولومبيا وجنوب إفريقيا وعدة دول بالإضافة إلى وفود عن حكومات إسبانيا وأيرلندا والصين.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن في 9 يوليو الجاري، فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية.

وكتب روبيو في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "حملة ألبانيزي للحرب السياسية والاقتصادية على الولايات المتحدة وإسرائيل لن نتسامح معها بعد الآن".

ورحبت إسرائيل بالإجراء الأمريكي ضد ألبانيزي، حيث وصفه وزير الخارجية جدعون ساعر بأنه "رسالة واضحة" إلى الأمم المتحدة.