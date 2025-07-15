إيران تعرب عن قلقها إزاء أحداث السويداء وتدين العدوان الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن بالغ قلقه إزاء الاشتباكات التي شهدتها محافظة السويداء جنوب سوريا، وأدّت إلى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، مدينًا في الوقت نفسه العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني على الأراضي السورية.

وأشار إسماعيل بقائي إلى أنّ استمرار عدوان الكيان الصهيوني بالتزامن مع احتلاله لأجزاء من الأراضي السورية، يكشف بوضوح حجم الاستهتار بالقوانين الدولية، محذرًا من خطورة صمت مجلس الأمن الدولي إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، ما يشجع هذا الكيان على التمادي في عدوانه ضد شعوب المنطقة.

كما شدّد بقائي على ضرورة تحمّل دول المنطقة والعالم الإسلامي مسؤولياتها في التصدي لجرائم الاحتلال، وعلى رأسها المجازر غير المسبوقة التي يرتكبها في قطاع غزة، إلى جانب اعتداءاته المتواصلة على الأراضي السورية واللبنانية، مؤكدًا أنّ المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الصهيونية المستمرة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

