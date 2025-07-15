  1. الرئيسية
منسق الشؤون العربية بوزارة الأمن الإسرائيلية: لن نعود إلى حدود السادس من أكتوبر 2023

15 يوليو 2025 - 19:04
أكد منسق الشؤون العربية بوزارة الأمن الإسرائيلية ألون أفيتار على ضوء مفاوضات وقف إطلاق النار والخلاف حول الانسحاب الإسرائيلي من غزة، أن تل أبيب لن تعود إلى حدود السادس من أكتوبر.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال أفيتار خلال مشاركته في برنامج "هذا المساء" على قناة "i24 News" العبري يوم الاثنين، "إن إسرائيل لن تعود بالمرة إلى حدود السادس من أكتوبر 2023".

وأضاف أن التواجد البري على طول حزام الأمان هو أمر نهائي ولا يوجد تردد ونقاش بين الأحزاب حول هذا الشرط.

وأوضح منسق الشؤون العربية أن الدفاع العسكري لن يكون على خط الكيبوتسات بل في الداخل.

وشدد في تصريحاته على وجود حساسية حول هذا الموضوع، وإسرائيل تتفهم ذلك، خصوصا أمام مصر حيال قضية تأسيس "المدينة الإنسانية" جنوب غزة، نافيا أي نيه إسرائيلية للتهجير.

جدير بالذكر أن عملية التفاوض بين حماس وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، استؤنفت في الدوحة يوم 6 يوليو بهدف التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين.

