الجيش الإسرائيلي يستهدف منزلا مأهولا في منطقة الزرقاء بمدينة غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نقلا عن مراسل روسیا الیوم أن المنزل كان يقطنه الحاج محمد فرحان عرفات وزوجته، وأبناؤه القاضي إيهاب عرفات وزوجته وجميع أطفاله، بالإضافة إلى شقيقه باسل عرفات وزوجته وأطفاله، مشيرا إلى أن جميعهم ما زالوا تحت الأنقاض ولا زال هناك أحياء منهم.

وقال إن الجيش الإسرائيلي يمنع التنسيق للإسعاف والدفاع المدني حتى هذه اللحظة من الوصول إلى المنزل المستهدف للقيام بعمليات الإنقاذ.

