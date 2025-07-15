  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. لبنان وفلسطين والشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي يستهدف منزلا مأهولا في منطقة الزرقاء بمدينة غزة

15 يوليو 2025 - 18:57
رمز الخبر: 1708168
الجيش الإسرائيلي يستهدف منزلا مأهولا في منطقة الزرقاء بمدينة غزة

إن الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا مأهولا في منطقة الزرقاء بمدينة غزة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أفراد العائلة ما زالوا تحت الأنقاض.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ  نقلا عن مراسل روسیا الیوم أن المنزل كان يقطنه الحاج محمد فرحان عرفات وزوجته، وأبناؤه القاضي إيهاب عرفات وزوجته وجميع أطفاله، بالإضافة إلى شقيقه باسل عرفات وزوجته وأطفاله، مشيرا إلى أن جميعهم ما زالوا تحت الأنقاض ولا زال هناك أحياء منهم.

وقال إن الجيش الإسرائيلي يمنع التنسيق للإسعاف والدفاع المدني حتى هذه اللحظة من الوصول إلى المنزل المستهدف للقيام بعمليات الإنقاذ.

أوضح مراسلنا ن المنزل كان يقطنه الحاج محمد فرحان عرفات وزوجته، وأبناؤه القاضي إيهاب عرفات وزوجته وجميع أطفاله، بالإضافة إلى شقيقه باسل عرفات وزوجته وأطفاله، مشيرا إلى أن جميعهم ما زالوا تحت الأنقاض ولا زال هناك أحياء منهم.

وقال إن الجيش الإسرائيلي يمنع التنسيق للإسعاف والدفاع المدني حتى هذه اللحظة من الوصول إلى المنزل المستهدف للقيام بعمليات الإنقاذ.

تعليقك

You are replying to: .
captcha