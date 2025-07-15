الإمام الخامنئي يُبقي على ثلاثة من فقهاء مجلس صيانة الدستور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أبقى قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، على ثلاثة من أعضاء مجلس صيانة الدستور من الفقهاء، لولاية جديدة.

عقب رسالة آية الله الشيخ جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور، التي أشار فيها إلى انتهاء عضوية السادة: «الحاج السيد أحمد خاتمي»، و«الحاج الشيخ علي رضا أعرافي»، و«الحاج السيد أحمد حسيني الخراساني» بتاريخ 16 تموز/ يوليو، ردّ قائد الثورة الإسلاميّة ودوّن ما يلي: «مع التحية والسلام، أعيد تعيين السادة الموقّرين المذكورين أعضاءً في مجلس صيانة الدستور من بين الفقهاء».

يُعيّن قائد الثورة الإسلامية، وفقًا للمادّة 91 من الدستور، ستة من الفقهاء أعضاءً في مجلس صيانة الدستور. كما ينصّ المادّة 110 من الدستور على أنّ تعيين وعزل فقهاء مجلس صيانة الدستور من صلاحيات قائد الثورة الإسلاميّة. أما أعضاء المجلس الستة الآخرون من الحقوقيين، فيجري اختيارهم من بين من يرشحهم رئيس السلطة القضائية، وذلك بتصويت من نواب مجلس الشورى الإسلامي.

..........

انتهى/ 278