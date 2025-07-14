"هآرتس": 42 جندياً إسرائيلياً انتحروا منذ بداية الحرب على غزة وسط تكتم رسمي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوم الخميس، أنّ هناك ارتفاعاً غير مسبوقاً في الانتحار في صفوف الجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي التفاصيل، قالت الصحيفة إنّه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر حتى نهاية 2023 حصلت 7 حالات انتحار لجنود إسرائيليين، وفي عام 2024 انتحر 21 جندياً، ومنذ عام 2025 حتى الآن انتحر نحو 14 جندياً.

وتابعت أنّ "الجيش" يرفض تقديم رقم رسمي عن عدد المنتحرين منذ بداية السنة، ويقول إنه سينشر ذلك فقط في نهاية السنة.

وبحسب "هآرتس"، فإنّ الأرقام المذكورة أعلاه لا تشمل الجنود الذين أنهوا حياتهم وهم خارج الخدمة، بعد أن خلعوا الزي العسكري، مضيفةً أنّه "انتحر 11 مدنياً على الأقل منذ بدء الحرب لأسباب يُعتقد أنها متصلة بالخدمة العسكرية، منهم مصابون نفسيون قدامى شاركوا في حروبٍ سابقة".