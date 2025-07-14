مباحثات عراقية إيرانية بشأن زيارة الأربعين الحسيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي القنصل العام للجمهورية الإسلامية الايرانية في كربلاء المقدسة السيد عبد الرحيم ساداتي والوفد المرافق له وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بشأن الزيارة الأربعينية

وعقد خلال اللقاء اجتماع موسع بحضور مدراء الدوائر الصحية والخدمية والكوادر المتقدمة في المحافظة.

حيث جرى بحث الخطط والاستحضارات الجارية لضمان انسيابية الخدمات واستيعاب الأعداد المليونية المتوقعة من الزائرين.

أكد المحافظ استعداد محافظة كربلاء المقدسة التام لاستقبال الزوار من الجمهورية الاسلامية الإيرانية ومن مختلف دول العالم.

مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بما يسهم في إنجاح هذه المناسبة الدينية الكبرى.

.....................

انتهى / 323