مقتل 87 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي منذ فجر السبت بينهم 34 من منتظري المساعدات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ حصيلة ضحايا الاستهدافات الإسرائيلية للفلسطينيين من منتظري المساعدات الأمريكية منذ فجر السبت بلغت 34 قتيلا وأكثر من 180 مصابا في منطقة الشاكوش برفح.

هذا، وأفاد مصدر طبي في المستشفى المعمداني في مدينة غزة بمقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين وصفت حالة أحدهم بالحرجة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مسجد صلاح الدين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

كما أصيب عدة فلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية قرب مفرق الأمن العام غربي مدينة غزة.

ووفقا لوزارة الصحة فقد ارتفع عدد قتلى القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 57 ألفا و882 قتيلا و138 ألفا و95 مصابا.

وأشارت إلى أن حصيلة ضحايا المساعدات ارتفعت منذ 27 مايو الماضي إلى 805 شهداء، وأكثر من 5252 إصابة.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر 250 هدفا خلال الـ48 ساعة الأخيرة في أنحاء قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي السبت: "تواصل قوات جيش الدفاع العمل من خلال خمس فرق مناورة ضد المنظمات الإرهابية في مختلف مناطق قطاع غزة".

وأضاف أن قوات "الفرقة 98" تواصل العمل في منطقتي الشجاعية والزيتون في مدينة غزة وقد كشفت ودمرت عبوات ناسفة ومرابض استطلاع تابعة لحماس والجهاد الإسلامي والتي استخدمت لنصب كمائن ضد الجيش، كما قامت بالقضاء على عشرات المخربين الذين كانوا ينشطون في المنطقة.