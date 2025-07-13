"كتائب القسام" و"سرايا القدس": استهداف آليات وتجمعات عسكرية إسرائيلية في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت "كتائب القسام" في بيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال أكد مجاهدونا تدمير جرافتين عسكريتين من نوع "D9" بعبوات شديدة الانفجار شرق حي الزيتون بمدينة غزة بتاريخ 02-07-2025".

وفي بيان آخر قالت "القسام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تدمير دبابة "مركفاه" صهيونية بعبوة شديدة الانفجار شرق حي الزيتون بمدينة غزة بتاريخ 06-07-2025".

في حين ذكرت "سرايا القدس" في بيان: "دمرنا آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة برميلية مزروعة مسبقا في منطقة الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس".

وأفادت "سرايا القدس" في بيان ثان بقصف مقاتليها "بقذائف الهاون النظامي عيار 60 تجمعات العدو الصهيوني على جبل الصوراني شرق حي التفاح بمدينة غزة".

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية نشر عمليات استهداف آليات وجنود إسرائيليين وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري وأدت لمقتل العديد من الجنود الإسرائيليين، وفق الإعلام العبري.