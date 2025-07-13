"كتائب القسام": حظ أزولاي سيء وقريبا سيكون مصير الجندي التالي أفضل كأسير جديد لدينا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت "كتائب القسام" في بيان مختصر: "حظ أبراهام أزولاي سيء.. وقريبا سيكون مصير الجندي التالي أفضل كأسير جديد لدينا".

ونشرت الكتائب الرسالة بثلاث لغات العربية والانجليزية والعبرية.

ومساء الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مقتل مساعد أول احتياط أبراهام أزولاي الذي كان يعمل مشغل آلية هندسية خلال اشتباك بخان يونس.

وأضاف الجيش أن مقاتلين فلسطينيين حاولوا اختطاف الجندي، لكن قوات التأمين في المكان أطلقت النار على عليهم، فأصابت عددا منهم، وأحبطت محاولة الاختطاف.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتها عن قتل هذا الجندي، بعد أن حالت "الظروف الميدانية دون أسره".

وتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها منذ 14 شهرا، وجاءت ضمن رد الفصائل الفلسطينية المكثف مؤخرا على حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

والأربعاء، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في كلمة بكلية الأمن القومي، أن الحرب على غزة "من أكثر حروب إسرائيل تعقيدا وصعوبة"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

هذا، وأعلنت مجموعة يمينية إسرائيلية، الخميس، أن جنديا قتل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الأربعاء، سبق له الاحتفال بزفافه لدى اقتحامه المسجد الأقصى بالقدس قبل 3 شهور.

والمجموعة التي تسمي نفسها "تحديثات جبل الهيكل"، نشرت عبر حسابها في "واتس آب" صورة يظهر فيها الجندي رفقة مستوطنين وفي خلفية الصورة قبة الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى لدى اقتحامه قبل 3 شهور.

كما نشر عضو الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف تسفي سوكوت عبر منصة "إكس"، الخميس، مقطعا مصورا للجندي نفسه وهو يهدم بجرافة منازل فلسطينية في رفح جنوب قطاع غزة.

ومعلقا على المقطع قال سوكوت: "أبراهام أزولاي يهدم منزلا في رفح".