مسؤول امريكي سابق يكشف عن ان مفتشي الوكالة الدولية عملاء لجهات أجنبية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعترف ريتشارد نيفيو، المسؤول الأمريكي السابق الذي كان مسؤولا عن تصميم العقوبات ضد إيران في إدارة أوباما، ان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران هم عملاء لأجهزة استخبارات أجنبية.

وأوضح نيفيو أنه بالإضافة إلى تحديد التطورات المهمة، لعب مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا شفافا وموثوقا في تأكيد المعلومات الواردة من أجهزة الاستخبارات الأجنبية حول البرنامج النووي الإيراني.

وحول الأضرار التي تكبدتها ايران جراء قصف مواقعها النووية خاصة في ظل خروج مفتشي الوكالة الدولية من ايران قال: لا يزال من السابق لأوانه الحكم بدقة على مدى تأخر البرنامج النووي الإيراني بسبب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية.

هذا ويُقدّر تقرير استخباراتي أمريكي أولي ومُسرّب أن الهجمات لم تُضِف سوى بضعة أشهر إلى فترة عتبة إيران النووية.

