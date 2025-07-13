جمعية قولنا والعمل تزور سفارة إيران بلبنان وتؤكد ان طهران تدعم دائما جبهة الحق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ زار رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان على رأس وفد من الجمعية ضم علماء دين وأعضاء من المجلس المركزي في الجمعية، سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، حيث كان في استقبالهم سعادة السفير مجتبى أماني.

أماني

أماني رحب بالشيخ القطان والوفد المرافق قائلًا: "اليوم تشرفنا بحضور سماحة الشيخ القطان والوفد المرافق معه، وتأتي زيارتهم ضمن سلسلة استقبالات في السفارة لوفود تأتي للتبريك بالانتصار الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحرب الأخيرة "الإسرائيلية" ضد إيران، وهذا التضامن الشعبي من كل الأطياف اللبنانية والمذاهب اللبنانية بتأييد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نضالها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، كان يحفّزنا أكثر جميعًا على أن نسير في هذا الخط المبارك".

وأكد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائمًا تدعم جبهة الحق في مقابل جبهة الباطل ونتائج هذا الصراع بين جبهة الحق وجبهة الباطل ستكون نتائجه عظيمة في عالمنا الإسلامي بمحو الظلم والظالمين، خاصة الذين يقتلون النساء والأطفال في غزة وفي إيران ولبنان وفي كثير من المناطق التي يطمحون بأرضها وثرواتها".

الشيخ القطان

بدوره، قال الشيخ القطان "إننا تشرفنا في جمعية قولنا والعمل بزيارة سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، والتقينا سعادة السفير الدكتور مجتبى أماني في هذا المقر المبارك، وأكدنا أن ما قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو انتصار لكل الأمة".

وأضاف: "انتصرت إيران على العدو الصهيوني أو الصهيو-أميركي، وهذا الانتصار هو انتصار لكل الأمة وكل الأحرار في العالم".

وتابع: "نحن كمسلمين من أهل السنة والجماعة نعتبر كل من يطلق رصاصة، وكل من يطلق صاروخًا على هذا الكيان المؤقت، يمثل ما نؤمن به وما نعتقده، فكيف بإيران الإسلام التي تدعم حركات المقاومة، لا سيما في فلسطين، وفي غزة، وفي لبنان، وفي اليمن السعيد، وفي كل مكان يوجد فيه مقاومة؟"، مردفًا: "لذلك نحن نحيي هذه الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواقفها الثابتة في دعم المستضعفين والمظلومين، لا سيما في فلسطين ولبنان، ونؤيد هذا الدفاع عن أهلنا وإخواننا في كل مكان توجد فيه حركات مقاومة، ولا سيما نحن في لبنان، لطالما كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب بلدنا، وإلى جانب مقاومتنا، وإلى جانب شعبنا، فلذلك نحن نسأل الله العلي القدير أن يوفق الأمة مجتمعة على أن نكون قلبًا واحدًا، وأن نكون على قلب رجلٍ واحدٍ في مواجهة العدو الصهيو-أميركي، وأن نبقى موحَّدين في مواجهة هذا العدو، لأن هذا العدو يهدد كل الدول العربية والإسلامية، ولا يهدد إيران وحدها، أو فلسطين، وغزة، ولبنان، واليمن، وإنما يهدد كل العالم العربي والإسلامي، وأطماع هذا العدو بكل عالمنا العربي والإسلامي، فكلنا ينبغي أن نكون في مواجهة هذا العدو".

.....................

انتهى / 323