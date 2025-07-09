"القسام" تعرض مشاهد من "حجارة داوود" شرق مدينة غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت القسام في بيان لها يوم الثلاثاء: "ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود" مشاهد من استهداف جنود وآليات العدو في محاور التوغل شرق مدينة غزة".

وأشارت في المقطع المصور إلى "عملية قنص قالت إنها لجندي إسرائيلي على تل المنطار، والاشتباك مع جنود إسرائيليين في حي الشجاعية شرق المدينة، واستهداف دبابة في حي التفاح، ودك موقع قيادة وسيطرة للقوات الإسرائيلية شرق حي التفاح".

ویوم الاثنين، نشرت كتائب "عز الدين القسام" منشورا على قناتها في "تلغرام" على خلفية كمين بيت حانون شمال قطاع غزة والذي أدى لمقتل وإصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين.

وقالت كتائب القسام في المنشور مخاطبة الإسرائيليين "سندك هيبة جيشكم.. جنائز وجثث جيش العدو ستصبح حدثا مستمرا طالما استمر العدوان".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين في كمين مركب بمنطقة بيت حانون شمال قطاع غزة أمس الاثنين، فيما نعى رئيس إسرائيل وكبار المسؤولين القتلى واصفين مقتلهم بالحدث الصعب.