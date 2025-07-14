ولايتي : لا نعارض التفاوض الذي يراعي خطوطنا الحمراء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال عضو الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) ومستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي : نحن لا نعارض المفاوضات التي لا تتضمن شروطا مسبقة وتلتزم بخطوطنا الحمراء.

وادلى ولايتي بهذا التصريح لدى استقباله، اليوم الاثنين، وزير الداخلية الباكستاني "سید محسن نقوي" الذي يزور طهران حاليا، وتعليقا على امكانية استئناف المفاوضات بين ايران وامريكا.

وفي اشارة الى التطورات الاقليمية، وخاصة السلوك العدواني للكيان الصهيوني بمباركة امريكية ضد ايران، وجرائم الكيان بغزة، اكد مستشار قائد الثورة الاسلامية على ضرورة التضامن والوحدة بين الدول الاسلامية في مواجهة تلك الاجراءات المناقضة للقانون.

وتعليقا على املاءات الطرف الاخر بشان "تخلي ايران عن تخصيب اليورانيوم"، قال : ان هذا الموضوع يأتي ضمن خطوطنا الحمراء، ولو قرر هؤلاء ربط التفاوض بالتخصيب، فإن هكذا مفاوضات سوف لن تعقد على الاطلاق.

كما اعتبر ولايتي، تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، انها متضاربة وغير جديرة بالثقة.

وعلى صعيد اخر، تحدث ولايتي عن الزيارة الاربعينية لهذا العام، ولفت الى تدفق الحشود من الزوار الباكستانيين الى ايران ومنها صوب العتبات المقدسة في العراق للمشاركة في هذه المناسبة الاسلامية العظيمة؛ مؤكدا بان هذه الظاهرة تسهم في إضفاء الطابع الرسمي على مسار التعاون، وتهيئ الارضية لتوسيع التفاعلات بين البلدين.

في المقابل، سلّم نقوي الى ولايتي رسالة موجهة لسماحة قائد الثورة الاسلامية، من رئيس الوزراء، ورئيس هيئة اركان الجيش الباكستاني.

وفي تصريحه خلال اللقاء، دان وزير الداخلية الباكستاني الهجمات العدوانية للكيان الصهيوني وامريكا على الاراضي الايرانية، مؤكدا دعم بلاده لمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما تطرق نقوي الى التعاون الثلاثي بين ايران وباكستان والعراق، في سياق تنظيم مراسم الزيارة الاربعينية، واذ رحب الجانبان بهذا الانجاز اكدا على تعزيز التنسيقات اللازمة في المجالات ذات الصلة.

وعن التعاون بين ايران وباكستان، اعرب ولايتي ونقوي عن ارتياحهما لقاء مسار العلاقات واكدا ضرورة توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

