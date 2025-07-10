القوات اليمنية تعلن عن استهداف مطار بن غوريون بصاروخ ذي الفقار

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، الخميس أنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي من نوع "ذي الفقار".

وأشار البيان إلى أن العملية حققت هدفها بنجاح تام بفضل الله، لافتاً إلى أن صفارات الإنذار دوّت في أكثر من 300 بلدة ومدينة صهيونية، ما تسبب في حالة من الذعر الجماعي ودفع ملايين الصهاينة إلى الملاجئ، إضافة إلى توقف حركة الملاحة الجوية في مطار اللد.

وأكد أن هذه العملية النوعية تأتي في سياق الرد على الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، مؤكدة أن الرد اليمني لن يتوقف حتى يُرفع الحصار ويتوقف العدوان على غزة.

وبينت القوات المسلحة اليمنية مضيها في تطوير قدراتها الصاروخية والتقنية والعسكرية بما يعزز دورها في هذه المعركة القومية، معلنة أنها تعمل على توسيع عملياتها الإسنادية باستهداف مزيد من الأهداف العسكرية والحيوية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتوازي مع استمرار الحصار البحري المفروض على موانئ العدو.

وشددت على أن عملياتها العسكرية مستمرة بعون الله تعالى حتى تحقيق نصرة كاملة للشعب الفلسطيني المظلوم، ووقف جرائم كيان العدو الصهيوني في قطاع غزة، مشددة على أن هذه المعركة جزء من المسؤولية الأخلاقية والدينية والقومية في مواجهة الاحتلال والدفاع عن قضايا الأمة.

