"يديعوت أحرونوت": ثمن المماطلة ثقيل.. 31 جندياً قُتلوا منذ الصفقة الأخيرة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة بأنّه جاء "ثمناً ثقيلاً للمماطلة".

وقالت الصحيفة إنّه منذ استئناف "الجيش" الإسرائيلي الحرب على قطاع غزّة، في 18 آذار/مارس الماضي، قُتل 31 جندياً من "الجيش" الإسرائيلي في القطاع.

كذلك، أضافت أنّه "سقط 436 جندياً في غزّة، قُتلوا منذ الاجتياح البري للقطاع في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأصيب 2.743 آخرون". فيما بلغ عدد المصابين منذ بداية الحرب 6 آلاف و29 ضابطاً وجندياً.

وادّعت الصحيفة، أنّه قتل ما لا يقل عن 41 من الأسرى الإسرائيليين، الذين جرى أسرهم أحياء، إما من جراء القصف أو رصاص "الجيش" الإسرائيلي، أو على يد حركة "حماس"، وفق الصحيفة.

وأقرت "القناة 13" الإسرائيلية بفشل عملية "عربات جدعون" في تحقيق أيٍ من أهدافها المعلنة في قطاع غزّة.

وقالت إنّ رئيس الحكومة وقائد الأركان أعلنا عن العملية وقالا إنها "ستحسم موضوع حماس"، إلا أن النتيجة "جاءت مغايرة تماماً، متسائلة ما الذي تم تحقيقه فعلاً غير موت عدد كبير من جنودنا وتدمير مساحات واسعة من قطاع غزة؟"