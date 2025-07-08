قطاع غزة.. عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت مصادر في مستشفيات غزة اليوم الثلاثاء إن 13 شخصا قتلوا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم.

وفي جنوب القطاع:

قتل 4 أشخاص وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين تعود لعائلة "البيوك" في محيط كلية الرباط بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وقتل شخصان في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين خلف مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس.

وقتل شخصا في قصف إسرائيلي قرب سجن مدينة أصداء شمال غربي المدينة.

كما قتل فلسطيني وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف نازحين بمحيط شاليه ريفييرا في مواصي مدينة رفح.

وأصيب العشرات بنيران القوات الإسرائيلية قرب مركز المساعدات شمال مدينة رفح.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية منزلا غرب مدينة خان يونس، وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه شمال المدينة، كما ستهداف منزلا في منطقة اللحاووز غرب خان يونس.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أبراج طهركو شمال مدينة خان يونس.

وفي وسط القطاع :

قتل شخصان وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "أبو حلو الشرقية" التي تؤوي نازحين في مخيم البريج.

وأصيب عددا من الفلسطينيين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرئيلية مجموعة من المواطنين محيط صيدلية "البشير" في منطقة الحكر في دير البلح.

مدينة غزة:

وصول جثمان لمستشفى المعمداني بعد استهداف مجموعة من المواطنين بالقرب من مسجد صلاح الدين بحي الزيتون شرق المدينة.

واستهدفت غارتان إسرائيليتان شرق المدينة.

كما استهدفت غارة جوية إسرائيلية حي الشجاعية شرق المدينة.