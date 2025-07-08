غزة.. مقتل 4 أشخاص بينهم رضيعة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بتل الهوى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بحسب مصادر محلية، استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلا يعود لعائلة الريس شرق "كيرفور" في تل الهوى ما أسفر عن مقتل رجل وزوجته وطفلتيه.

وجاءت الغارات الإسرائيلية تزامنا مع حادث أمني خطير واستثنائي حسبما وصفته وسائل الإعلام العبرية، في منطقة بيت حانون شمالي قطاع غزة، أسفر عن مقتل 5 جنود في حصيلة أولية وإصابة حوالي 20 آخرين بينهم 5 في حالة حرجة جدا.

وأشارت المواقع العبرية إلى أن "عدد القتلى كبير بالحدث وسننشر لاحقا حسب ظروف النشر.. حماس تهاجم قوات الإنقاذ الآن والطيران يتدخل لأنقاذهم مجددا".

كما أشارت وسائل الإعلام أن 3 جنود على الأقل في عداد المفقودين في مكان الحادث، وسط تزايد الحديث عن تفعيل بروتوكول "هنيبعل"، وأن القوات الإسرائيلية تقوم بإطلاق النار على جنودها، خشية قيام مقاتلي حماس بأسرهم.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية المشاهد في بيت حانون بالقاسية مشيرة إلى أنها تذكر في كمين خان يونس، وأضافت أن النيران اشتعلت في عدد من جنود الجيش في موقع الحادث.