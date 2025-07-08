حماس: الاحتلال فشل بعد 640 يوماً في كسر إرادة غزة وتحرير أسراه

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، أنه بعد 640 يوماً من الحرب الاستئصالية، فشل الاحتلال فشلاً ذريعاً في كسر إرادة غزة أو إخضاع مقاومتها.

وأضافت الحركة في بيانٍ لها، أن شعارات الهزيمة الساحقة والاجتثاث الكامل سقطت على أعتاب الأنفاق وكمائن المقاومة، مضيفةً أن "وهم تحرير الأسرى بالقوة تحطّم تحت وقع ضربات المقاومة المتلاحقة وتفوّقها الميداني".

كما أشارت إلى أن "عربات جدعون احترقت بمن فيها، والمقاومون يواصلون المواجهة بنديّة رغم الجوع والحصار".

وفي السياق لفت البيان إلى أن "الاحتلال يقر بعجزه عن تحرير الأسرى وهزيمة المقاومة معاً"، معتبراً أن "محاور التوغل تحوّلت لحقول موت".

مخطط التهجير اصطدم بصمود الشعب الفلسطيني

وأوضحت الحركة: "مخطط التهجير والتطهير العرقي اصطدم بصمود شعبنا ورفضه الإملاءات السياسية والمخابراتية".

وختمت حماس بيانها بالقول إن "الفشل العسكري والسياسي والأخلاقي للاحتلال يفضح زيف دعايته ويؤكد أن معركتنا معه معركة وعي وإرادة وصبر".