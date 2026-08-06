رئيس لجنة الأمن الإيرانية: أمريكا ستُجبر على مغادرة المنطقة قريبا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ توعد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، بطرد القوات الأميركية من القواعد العسكرية المنتشرة في دول المنطقة، واصفاً ذلك بأنه "أصبح مسألة وقت".

وقال عزيزي في منشور عبر منصة "إكس"، إن الولايات المتحدة ستُجبر على مغادرة المنطقة والدول التي تستضيف قواعدها العسكرية، دون تقديم تفاصيل بشأن آليات تنفيذ ذلك.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات بين طهران وواشنطن، وسط تحذيرات إيرانية سابقة من أن أي استهداف للبنية التحتية في إيران قد يقابل برد يستهدف مصالح وقواعد أميركية في المنطقة.

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